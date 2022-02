Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schüler bei Unfall verletzt

Bad Driburg (ots)

Ein 14-jähriger Schüler ist am Freitag, 11. Februar, verletzt worden, als ihn in Bad Driburg ein Auto angefahren hat.

Gegen 7 Uhr ging ein Schüler auf der Pyrmonter Straße über einen Fußgängerüberweg, um die Straße Richtung Elmarstraße zu überqueren. Eine 63-jährige Renault-Fahrerin aus Bad Driburg war auf der Pyrmonter Straße stadteinwärts unterwegs und erfasste den Schüler auf dem Zebrastreifen. Der Jugendliche prallte gegen die Front des Wagens und fiel auf den Boden. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 14-Jährigen, der aus Bad Driburg stammt, in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Polizei konnte an dem Renault-Twingo keinen Schaden feststellen. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. /ell

