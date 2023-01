Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach Widerstand in Gewahrsam

Rastatt (ots)

Donnerstagfrüh kam es nach vorausgegangener Beleidigung durch Zeigen des Mittelfingers auch zu einer Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte. Gegen 1:50 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Rastatt von einem 27-Jährigen und einer 37 Jahre alten Frau im Rahmen einer Personenkontrolle in der Augustastraße mehrfach lautstark Beleidigt. Das aggressive, stark alkoholisierte Duo widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten bei dem Mann Drogen in der Jackentasche aufgefunden werden. Beide mussten die Nacht in Gewahrsam verbringen. Nun erwarten sie mehrere Strafanzeigen.

