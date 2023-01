POL-OG: Lahr - Ingewahrsamnahme

Baden-Baden (ots) - Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen Dienstag 16 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, durch aufbrechen einer Tür in eine Tiefgarage in der Sinzheimer Straße. Im Inneren entwendete der Dieb zwei abgeschlossene E-Bikes der Marke "Cube Reaction Hybrid ONE 625". Die beiden Fahrräder in den Farben dunkelgrün/schwarz und schwarz/blau haben insgesamt einen Wert von etwa 5.000 Euro. Die ...

