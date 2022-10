POL-WOB: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Schöningen, Hoiersdorfer Straße, 01.10.2022, 18:21 Uhr Am frühen Samstagabend kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Schöningen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Skoda und einem Volkswagen. Dabei befuhr ein 80-Jähriger mit seinem VW eine der Parkplatzzufahrten. Hier stieß er mit dem querenden Skoda eines 44-Jährigen zusammen und kam in einer angrenzenden Böschung zum Stehen. An ...

