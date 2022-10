POL-WOB: Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Goethestraße 28.09.2022, 21.00 Uhr bis 06.00 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen Zutritt zu einem Gebäude in der Goethestraße in Wolfsburg und brachen im Anschluss in zwei Arztpraxen ein. Ein weiterer Einbruch in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes scheiterte. Am Donnerstagmorgen ...

