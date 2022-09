Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Gebäudekomplex - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Goethestraße

28.09.2022, 21.00 Uhr bis 06.00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen Zutritt zu einem Gebäude in der Goethestraße in Wolfsburg und brachen im Anschluss in zwei Arztpraxen ein. Ein weiterer Einbruch in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes scheiterte.

Am Donnerstagmorgen verständigte die Mitarbeiterin einer Zahnarztpraxis in der Goethestraße die Polizei. Diese hatte beim Aufschließen der Praxis im vierten Obergeschoß festgestellt, dass in die Räumlichkeiten eingebrochen und ein Tablet gestohlen worden war.

Noch bei der Sachverhaltsaufnahme bemerkten die aufnehmenden Polizeibeamten, dass es die Täter auch auf zwei Praxen im sechsten Obergeschoß abgesehen hatten. Bei einer Arztpraxis brachen die Täter die Zugangstür auf; bei der Tür zu einem Pflegedienst scheiterten die Einbrecher.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, melden sich bitte telefonisch bei der Wache in der Heßlinger Straße unter 05361/4646-0.

