Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit - Schmuck und Schlüssel gestohlen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Reislingen, Alter Kirchweg

29.09.2022, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag nutzen Einbrecher die Abwesenheit der Eigentümer aus, um in das Haus in der Straße Alter Kirchweg in Reislingen zu gelangen.

Die unbekannten Täter brachen ein Kellerfenster auf und verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude. Dort durchsuchten sie verschiedene Räume und entwendeten Schmuck und verschiedene Schlüssel.

Da es zum Tatzeitpunkt noch hell war, erhoffen sich die Ermittler, dass Spaziergänger oder Fahrzeugfahrer im Bereich des Tatortes verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise bitte an die Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell