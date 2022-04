Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruch in Fahrradgeschäft++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person++

Oldenburg (ots)

+Einbruch in Fahrradgeschäft+ In der Zeit vom 22.04.2022, 22.00 Uhr, bis 23.04.2022, 09:30 Uhr, haben sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Fahrradgeschäft in der Ziegelhofstraße in 26121 Oldenburg verschafft und dort eine geringe Menge an Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden (507563).

+Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person+ Der 61jährige Oldenburger beabsichtigt mit seinem PKW Porsche die Bundesautobahn A293 aus Fahrtrichtung Oldenburg kommend an der Anschlussstelle Etzhorn zu verlassen. Der 49jährige Oldenburger befährt den Langenweg mit seinem Fahrrad in Richtung Wilhelmshavener Heerstraße auf dem Radweg. In Höhe der Anschlussstelle übersieht der Fahrzeugführer beim Einbiegen den Fahrradfahrer und es kommt zum Zusammenstoß. Durch den Zusammenstoß wird der Radfahrer zum Glück nur leicht verletzt und wird zunächst zur weiteren Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt. Darüber hinaus entsteht leichter Sachschaden am Fahrrad. 509280

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell