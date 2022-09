Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Einsatzreicher Nachmittag für die Feuerwehr Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Mehrere Einsätze in kurzer Zeit fordern die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr. Um 13:14 Uhr alarmierte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremerhaven den ersten Löschzug und die Höhenrettungsgruppe zur Großen Kirche in die Innenstadt. Ein Passant meldete mehrere kletternde Personen im Bereich der Kirchturmspitze. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Bei den kletternden Personen handelte es sich um Handwerker, die gegen Absturz gesichert Arbeiten in diesem Bereich durchführten. Kaum an der Großen Kirche freigemeldet fuhr der erste Löschzug weiter zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage nach Geestemünde, hier hatten Handwerksarbeiten den Alarm verursacht- keine Gefahr. Während sich die Kollegen auf dem Rückweg zur Zentralen Feuerwache befanden, wurden der Leitstelle mehrere verletzte Personen in einem Linienbus gemeldet. Aus noch ungeklärter Ursache musste der voll besetzte Gelenkbus der bremerhavener Verkehrsbetriebe auf der Friedrich-Ebert-Straße, Höhe Willhelm-Raabe-Schule, stark bremsen. Nach ersten Meldungen sollten sich dabei mindestens fünf Fahrgäste verletzt haben. Die Anzahl der gemeldeten Verletzten, die größere Anzahl an meldenden Personen und die damit anzunehmende Gefahr auf mehr Menschen mit Verletzungen, veranlasste die Leitstelle nach Stichwort MANV (Massenanfall an Verletzten) zu alarmieren. Neben der Einsatzleitung der Feuerwehr Bremerhaven wurde Einheiten der Rettungsdienste Bremerhaven und des Landkreises Cuxhaven sowie ehrenamtliche Einheiten des DRK und der JUH zur Einsatzstelle beordert. Die Ersterkundung durch Kräfte des Rettungsdienstes und einen Notarzt ergab, dass sich insgesamt 13 Personen im Bus verletzt hatten. Bei den Verletzungen handelte es sich größtenteils um Folgen durch Umstürzen, Schürfwunden, Prellungen und Schnittwunden durch eine geborstene Glasscheibe. Nach der Untersuchung und Erstversorgung durch die Kräfte des Rettungsdienstes wurden acht Personen in die bremerhavener Kliniken transportiert. Die Kollegen der Ortspolizeibehörde sperrten die Friedrich-Ebert-Straße zwischen der Elbestraße und der Rheinstraße für den Zeitraum der Patientenversorgung komplett ab, unterstützten dabei unverletzte Personen aus dem Gefahrenbereich zu bringen, um im Anschluss mit den Ermittlungen zum Unfallhergang zu beginnen. Um 15:46 Uhr, kurz nach dem Einrücken der letzten Feuerwehrkräfte aus der Friedrich-Ebert-Straße, wurde der erste Löschzug erneut zu einer automatischen Brandmeldeanlage nach Mitte alarmiert, hier konnte schnell ein technischer Defekt festgestellt werden, der die Fehlalarmierung auslöste.

