POL-REK: 220819-2: Schülerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Bergheim (ots) - Polizeihund spürt Drogenbunker auf Dank mehrerer Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis am Mittwochnachmittag (17. August) in Bergheim vier mutmaßliche Drogendealer (22, 21, 21, 16) gestellt. Versteckt im Dachsparren einer Grillhütte fanden Polizisten eine Tasche, in der sich ein Glas mit Amphetamin befand. Ein ...

