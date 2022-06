Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht!

Mannheim-Rheinau (ots)

Eingebrochen wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 23 Uhr und 07 Uhr in eine Gaststätte an der Ecke Karlsruher Straße / Stengelhofstraße. Bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch ein Fenster Zugang zum Inneren der Gaststätte und durchsuchte zunächst die Räumlichkeiten aus denen er Bargeld, sowie Alkoholika entwendete. Anschließend transportierte er durch die gewaltsam geöffnete Eingangstüre zwei Spielautomaten. Diese brach er an dem rund 100 Meter entfernte Stengelhofweiher auf, entnahm das Bargeld und ließ die Automaten anschließend dort in einem Gebüsch zurück. Der genaue Sach- und Diebstahlschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

