Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220817-2: Vier mutmaßliche Drogendealer gestellt - Rauschgift beschlagnahmt

Bergheim (ots)

Polizeihund spürt Drogenbunker auf

Dank mehrerer Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis am Mittwochnachmittag (17. August) in Bergheim vier mutmaßliche Drogendealer (22, 21, 21, 16) gestellt. Versteckt im Dachsparren einer Grillhütte fanden Polizisten eine Tasche, in der sich ein Glas mit Amphetamin befand. Ein Hundeführer suchte wenig später mit seinem Polizeihund das Umfeld genau ab. Dabei erschnüffelte der Vierbeiner in einem Versteck mehrere abgepackte Verkaufseinheiten Marihuana. Nachdem ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss ausgestellt hatte, durchsuchten Polizisten die Wohnung eines Tatverdächtigen (16). Die vier Männer müssen sich jetzt in Verfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Als ein Polizist gegen 16.30 Uhr den ihm geschilderten Hinweisen auf ein Drogenlager nachging, traf er an einer in der Nähe der Fortuna-Nord-Straße gelegenen Grillhütte auf vier junge Männer. Der Beamte beobachtete, wie die Personen immer wieder an die Dachsparren der Holzhütte griffen und danach etwas austauschten. Aus bislang unbekanntem Grund rannten sie plötzlich weg. Hinzugerufene Unterstützungsbeamte griffen die Flüchtenden noch im Nahbereich auf und stellten deren Personalien fest. Einer der 21-Jährigen erklärte bei seiner Überprüfung, dass er vor wenigen Minuten eine geringe Menge Rauschgift gekauft habe. Noch während der Personenkontrollen forderten die Einsatzkräfte zur Durchsuchung des Geländes den Polizeihund an.

Die Kriminalbeamten des Kommissariats 13 haben die Ermittlungen in dem Fall bereits aufgenommen. (hw/he)

