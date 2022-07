Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Fahrzeuge gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Lange Stücke

12.07.2022, 22.00 Uhr bis 13.07.2022, 05.20 Uhr

Wolfsburg, Stadtmitte, Heinrich-Nordhoff-Straße 13.07.2022, 13.30 Uhr bis 22.45 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstagabend und Mittwochabend in Fallersleben und in der Wolfsburger Innenstadt ein VW Golf I Cabriolet und einen VW Multivan. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Die Besitzerin des dunkelgrünmetallic-farbenen Golf hatte ihr Fahrzeug am Dienstagabend auf einen Parkplatz in der Lange Straße in Fallersleben geparkt. Als sie am frühen Mittwochmorgen zum Parkplatz ging stellte sie mit Entsetzen fest, dass ihr 31 Jahre alter Cabriolets gestohlen worden war. Bei dem Golf handelt es sich um die Ausstattung Classicline mit schwarzem Verdeck und beigefarbener Innenausstattung.

Am Mittwochabend stellte der Multivan-Besitzer fest, dass sein 19 Jahre alter, silberfarbener Multivan von einem Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße entwendet worden war. Dieser hatte seinen Pkw zuvor am frühen Mittwochnachmittag im Bereich des Tores 17 geparkt.

Personen, die Hinweise zu den beschriebenen, gestohlenen Fahrzeugen oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

