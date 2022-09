Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten nehmen geflüchteten Parfümdieb fest - Konsequenz: Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Am Montagmorgen, 05.09.2022, fassten Streifenbeamte einen geflüchteten Ladendieb und sorgten für die Inhaftierung des Wiederholungstäters.

Eine Mitarbeiterin einer Drogerie erkannte in dem Geschäft an der Bahnhofstraße, nahe der Karl-Eilers-Straße, gegen 10:10 Uhr einen ihr bekannten Mann, gegen den wegen Ladendiebstahls ein Hausverbot bestand. Die Zeugin sprach den 41-jährigen Gütersloher an und forderte ihn auf, den Laden zu verlassen. Unbeeindruckt ging der 41-Jährige weiter zur Parfümabteilung, griff einen Herrenduft aus dem Regal und steckte diesen in seine Hosentasche. Der Aufforderung, das Parfüm auszuhändigen, kam der Mann nicht nach, sondern schlug nach der ausgestreckten Hand der Zeugin. Anschließend ging er mit seiner Beute weiter in Richtung Ausgang und verließ das Geschäft. Die Mitarbeiterin informierte die Polizei, die eine Fahndung einleitete und den Gesuchten wenig später vorläufig festnehmen konnte.

Gegenüber den Beamten gab der polizeibekannte 41-jährige Gütersloher den Diebstahl zu.

Kriminalbeamte führten den Wiederholungstäter dem Richter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell