POL-BI: Nach Festnahme von "Falschen Polizisten" sind Betrüger weiter aktiv

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Polizeibeamte entdeckten am frühen Dienstag, 06.09.2022, sowohl einen gestohlenen Mercedes Sprinter als auch den mutmaßlichen Täter, da er sich in dem Wagen zum Schlafen gelegt hatte. In der Nacht auf Montag, 05.09.2022, schlug ein Einbrecher die Scheiben einer Gärtnerei an der Straße An der Reegt ein und durchsuchte im Gebäudeinneren mehrere Räume und Schänke. Dort ...

