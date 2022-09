POL-BI: Einbrecher schlafend im Fluchtwagen erwischt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Samstagmittag, 03.09.2022, verfolgte ein Sicherheitsmitarbeiter konsequent einen flüchtenden Ladendieb und brachte ihn samt Beute zum Tatort zurück. Der Wiederholungstäter ging in Untersuchungshaft. Ein Ladendetektiv beobachtete in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße/ Stresemannstraße gegen 13:15 Uhr einen ...

