POL-LG: ++ Lüneburg - Einbruch in Kellerräume - Pedelecs entwendet - Zeugenhinweise ++ Dannenberg - Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt ++ Bad Bodenteich, OT. Häcklingen - Scheunenbrand ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 25.03.2022

Lüneburg

Lüneburg - Garage aufgebrochen - Mountain Bike entwendet - Hinweise

Zwischen dem 23.03. und dem 24.03. gelangten Unbekannte in eine Garage in der Adolf-Reichwein-Straße, indem das angebrachte Vorhängeschloss und das Schloss der Garage gewaltsam geöffnet wurden. Aus der Garage wurde unter anderem ein Mountain Bike entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Fahrraddieb durch Zeugen gestört - Dieb flüchtet ohne Beute - Hinweise

Am Abend des 24.03. kam es gegen 20:00 Uhr zu einem versuchten Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs aus einem Fahrradport in der Straße Lüner Rennbahn. Ein bisher unbekannter, männlicher Täter versuchte mit einer Akku-Flex das Schloss eines Pedelecs zu öffnen. Dabei wurde er durch einen Zeugen gestört und flüchtete. Kurz darauf kam der Dieb zurück, um das Fahrrad zu entwenden. Erneut wurde er durch einen Zeugen angesprochen und flüchtete. Videoaufzeichnungen wurden gesichert. Der Sachschaden an dem Schloss liegt bei 100 Euro.

Lüneburg - Einbruch in Kellerräume - Pedelecs entwendet - Zeugenhinweise

In der Nacht vom 23.03. auf den 24.03. gelangten Unbekannte gewaltsam in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Friedenstraße. In dem Haus wurden nach ersten Erkenntnissen diverse Kellerräume aufgehebelt und dort befindliche Pedelecs entwendet. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg, OT. Häcklingen - Flächenbrand am Waldrand - Feuerwehr verhindert weitere Ausbreitung - Zeugenhinweise

Am Nachmittag des 24.03. kam es zu einem Flächenbrand auf einer Grünfläche in der Hauptstraße. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr brannten gut 20 Quadratmeter Grünfläche. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, sodass ein geringer Sachschaden entstand. Aufgrund von Zeugenaussagen am Einsatzort richtet sich der Tatverdacht aktuell gegen einen Jugendlichen, der vermutlich vom Tatort flüchtete. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Flucht nach Verkehrsunfall - Zeugenhinweise

Am 24.03. kam es zwischen 11:30 Uhr und 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in einem Parkhaus Auf dem Wüstenort. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Rangieren innerhalb des Parkhauses einen geparkten Pkw Seat Ibiza. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der Sachschaden liegt bei 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bleckede - Die Polizei kontrolliert ...

Am 24.03. kontrollierte die Polizei in den Vormittagsstunden die Geschwindigkeit in der Dahlenburger Straße. Hierbei konnten innerhalb einer guten Stunde fünf Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung festgestellt werden.

Lüchow-Dannenberg

Küsten, OT. Karmitz - Totholz brennt - Feuerwehr löscht

Zu einem Flächenbrand auf gut 500 Quadratmetern kam es in den Nachtstunden zum 25.03.22 in einem Waldstück. Aus bisher unbekannter Ursache war gegen Mitternacht Totholz in Brand geraten. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr waren im Löscheinsatz. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Die Geschwindigkeitsmessanlage an der Bundesstraße 216 beschädigten Unbekannte in den frühen Abendstunden des 24.03.22. Es entstand gegen 18:30 Uhr ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 25 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda Octavia stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 24.03.22 in der Gartower Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten bei diesem gegen 22:50 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Hitzacker - Kollision zwischen Pkw und Motorrad

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es in den Nachmittagsstunden des 24.03.22 in der Lüneburger Straße. Ein 85 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Meriva war gegen 15:00 Uhr von der Herzog-August-Straße nach links abgebogen und übersah dabei einen 61 Jahre alten Motorradfahrer mit seiner Yamaha. Der Yamaha-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 6.000 Euro.

Lüchow - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittags- und Abendstunden des 24.03.22 in Clenze, der Kreisstraße 8 (Sallahn - Mützingen) und der Bundesstraße 248 (Lüchow - Grabow). Dort waren insgesamt 19 Fahrer zu schnell unterwegs. Parallel kontrollierten die Beamten auch zwei Fahrzeuge der örtlichen "Auto-Poser-Szene".

Uelzen

Bad Bodenteich, OT. Häcklingen - Scheunenbrand - 300.000 Euro Sachschaden

Zum Brand eines Scheunengebäudes auf einem Hof in der Lange Straße in Häcklingen kam es in den späten Abendstunden des 24.03.22. Die ca. 200 Quadratmetergroße Scheune brannte in der Folge komplett aus. Insgesamt waren ab 23:00 Uhr mehr als 150 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Langenbrügge, Schafwedel, Lüder, Reinstorf, Kattien, Wieren, Bad Bodenteich, Uelzen und Wittingen im Einsatz und konnten ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Betroffen vom Brand waren auch ein im Außenbereich abgestellter Pkw sowie zwei Beregnungsanlagen in der Scheune. Der Sachschaden wird aktuell mit mindestens 300.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Aktuell können weder Brandstiftung noch eine technische Ursache abschließend ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - alkoholisiert unterwegs

Einen 48 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Transporter stoppte die Polizei in den Abendstunden des 24.03.22 Am Barkhagen. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 19:40 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Uelzen - mit Leichtkraftrad gestürzt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 17 Jahre alter Leichtkraftfahrer in den Mittagsstunden des 24.03.22 in der Ebstorfer Straße. Der Jugendliche hatte gegen 13:30 Uhr einen Pkw VW Polo überholt, während dieser sich gerade in Höhe der Einmündung Waldstraße im Abbiegevorgang befand. Es kam zur Kollision, wodurch der 17-Jährige stürzte und in den Seitenraum rutschte. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.500 Euro.

Uelzen - Fensterscheibe beschädigt

Eine Glasscheibe des Sparkassengebäudes in der Veerßer Straße beschädigten Unbekannte in der Nacht zum 25.03.22. Dabei entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

