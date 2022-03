POL-LG: ++ Mülltonnen im Stadtgebiet angezündet - Jugendliche im Fokus der Ermittlungen - 15-Jährige in Gewahrsam ++ auf Betriebsgelände eingedrungen - Einbruch Lagerräume ++ Rasenmäher ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Presse - 23.03.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Mülltonnen im Stadtgebiet angezündet - Jugendliche im Fokus der Ermittlungen - 15-Jährige in Gewahrsam

In der Nacht zum 23.03. kam es in der Barckhausenstraße zu einem Brand zweier Mülltonnen. Gegen 00:30 Uhr wurde durch Zeugen der Brand gemeldet. Zwei Mülltonnen und eine anliegende Hecke wurden durch die alarmierte Feuerwehr Lüneburg gelöscht, jedoch teilweise zerstört. Der Sachschaden liegt bei gut 100 Euro. Zu einem weiteren Brand kam es dann gegen 02:30 Uhr in der Carl-Gottlieb-Scharf-Straße. Auch hier gerieten mehrere Müllcontainer aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Container und ein daneben befindlicher Holzzaun wurden vollständig zerstört. Ein nahestehender Pkw wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Lüneburg gelöscht. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Im Verlaufe der Nacht zum 23.03. kam es zudem zu einem Brand in einer Papiermülltonne in der Straße Hohe Luft, welche daraufhin niederbrannte. Dies wurde durch Anwohner erst am Morgen festgestellt. Es entstand kein weiterer Sachschaden.

Im Fokus der Ermittlungen stehen aktuell eine 15-jährige Jugendliche und ein 16-Jähriger, welche im Stadtgebiet aufgegriffen wurden. Die 15-Jährige ist bereits in der Vergangenheit wegen gleichgelagerter Taten in Erscheinung getreten und befand sich aufgrund dieser Taten mehrere Monate in Haft. Die weiteren Ermittlungen zu den aktuellen Taten sowie der Vollzug von strafrechtlichen bzw. erzieherischen Maßnahmen dauern an.

Lüneburg - Räuberischer Diebstahl in der Innenstadt - Ladendetektiv leicht verletzt

Am Mittag des 22.03. kam es in der Großen Bäckerstraße in einem Geschäft zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 12:30 Uhr wurde ein 19-Jähriger dabei beobachtet, wie er eine Parfumflasche in seine Tasche packte. Im Anschluss passierte er die Ausgangstür und wurde dort durch den Ladendetektiv angesprochen und festgehalten. Der 19-Jährige riss sich daraufhin los und verletzte den Ladendetektiv dabei leicht. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Räuberischen Diebstahls.

Vögelsen - Einschleichdiebstahl in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise

Am Vormittag des 22.03. kam es zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr im Finkenweg vermutlich zu einem Einschleichdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Bisher Unbekannte gelangten vermutlich durch den Keller in das Haus und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Bleckede - Taschendiebstahl während des Einkaufens

Am Nachmittag des 22.03. entwendeten Unbekannte gegen 15:00 Uhr einer 54-Jährigen während des Einkaufens die Geldbörse aus der Manteltasche. Die 54-Jährige befand sich in einem Lebensmittelmarkt im Nindorfer Moorweg. Der Sachschaden liegt bei gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - Radfahrer leicht verletzt

Am 22.03. gegen 13:00 Uhr kam es im Bereich des Parkplatzes in der Sülfmeisterstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Fahrer eines Pkw VW musste verkehrsbedingt bremsen, dies sah ein dahinterfahrender 36-jähriger Radfahrer zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Hierbei stürzte der Radfahrer gegen die Heckscheibe und verletzt sich leicht. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Nachmittag des 22.03. kam es gegen 16:00 Uhr auf der Bundesstraße 4 zwischen Melbeck und Lüneburg zu einem Verkehrsunfall. Die 51-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda beabsichtigte einen Fahrstreifenwechsel durchzuführen. Hierbei verschätzte diese sich mit der Entfernung eines herannahenden 34-Jährigen mit seinem Pkw Audi. Es kam zur Kollision, sodass beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei mehr als 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 67 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 22.03.22 in der Dannenberger Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 16:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Test auf THVC verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Barum b. Bad Bevensen, OT. Tätendorf-Eppensen - auf Betriebsgelände eingedrungen - Einbruch Lagerräume - Rasenmäher und Vertikutierer abtransportiert

Auf das Gelände eines Landmaschinenbetriebs in der Dorfstraße in Tätendorf-Eppensen drangen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 19. und 21.03.22 ein. Die Täter entfernten die Umzäunung und gelangten in den Bereich eines Außenlagers. Dort transportierten sie fünf Handrasenmäher sowie einen Vertikutierer (alle originalverpackt) ab. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen/Bad Bevensen - Katalysator aus/von Pkw demontiert

Den Katalysator eines auf dem Parkplatz der BBS in der Wilhelm-Seedorf-Straße abgestellten Pkw VW Golf demontierten Unbekannte im Verlauf des 22.03.22 zwischen 09:00 und 14:45 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zwischen 13:00 und 15:30 Uhr flexten Unbekannte auch von einem in der Brückenstraße in Bad Bevensen abgestellten Pkw Mercedes den Katalysator inkl. Lambdasonde ab. Es entstand ein Schaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suhlendorf, OT. Növenthien - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 34 Jahre alten Fahrer eines Pkw kontrollierte die Polizei in den späten Abendstunden des 22.03.22 in Növenthien. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg stellten die Beamten gegen 23:50 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC und Amphetamine verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Suderburg/Holdenstedt - ... die Polizei kontrolliert das Überholverbot

Bereits zum wiederholten Male kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 22.03.22 auf der Bundesstraße 4 das dortige Überholverbot. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt fünf Verstöße.

Wrestedt - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 22.03.22 auf der Kreisstraße 62. Dabei waren insgesamt fünf Fahrer zu schnell unterwegs.

