POL-LG: ++ Schwägerin mit Hammer angegriffen - Täter festgenommen ++ Brände im Stadtgebiet Lüneburg - Vorführung beim Jugendrichter ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit ++

Presse - 24.03.2022 ++

Lüneburg

Scharnebeck - Schwägerin mit Hammer angegriffen - Täter festgenommen - Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes

Am Abend des 23.03. kam es innerhalb eines Wohnhauses zu einem Angriff mit einem Hammer. Nach ersten Erkenntnissen begab sich ein 50-Jähriger in das Nachbarhaus, in welchem sich seine Schwägerin befand. Hier schlug der 50-Jährige der auf dem Sofa liegenden und schlafenden 57-Jährigen mit einem Hammer gegen den Kopf. Die 57-Jährige wehrte sich daraufhin und der Täter flüchtete in sein Haus. Das Opfer wurde bei dem Angriff schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt.

Hintergrund sind vermutlich schon länger andauernde Streitigkeiten zwischen den Parteien. Warum der 50-Jährige auf seine Schwägerin losging, ist aktuell noch unklar. Ein Atemalkoholtest bei diesem ergab mehr als 1,3 Promille. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Motiven dauern an.

Lüneburg - Räuberischer Diebstahl durch mehrere Täter - Zeugenhinweise

Am Nachmittag des 23.03. kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Räuberischen Diebstahl in der Großen Bäckerstraße. Ein unbekannter Täter nahm nach ersten Erkenntnissen ein Paar Schuhe aus dem Geschäft und verließ dieses ohne die Ware zu bezahlen. Dies wurde durch den Ladendetektiv beobachtet und er wurde außerhalb des Geschäfts angesprochen und festgehalten. Daraufhin unterstützten zwei weitere Unbekannte den Dieb, schubsten den Ladendetektiv und drohten diesem. Im Anschluss flüchteten alle Täter unerkannt. Der Sachschaden liegt bei 70 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Brände im Stadtgebiet Lüneburg - Tatverdacht gegen Jugendliche erhärtet sich - Vorführung beim Jugendrichter

Nach Ermittlungen der Polizei Lüneburg erhärtete sich der Verdacht gegen die 15-jährige Jugendliche bezüglich der Brände aus der Nacht vom 23.03. (siehe Pressemitteilung vom 23.03.2022). Die Jugendliche wird aus diesem Grund am heutigen Tag dem Jugendrichter beim Amtsgericht Lüneburg vorgeführt.

Lüneburg - Erneut Einbrüche in Tiefgaragen - Zeugenhinweise

In der Nacht vom 22.03. auf den 23.03. kam es erneut zu Einbrüchen in Tiefgaragen im Stadtgebiet Lüneburg. Im Spillbrunnenweg gelangten Unbekannte über die Tiefgarage in diverse Kellerräume des Mehrfamilienhauses. Entwendet wurde unter anderem ein Pedelec der Marke Giant. Bei zwei weiteren Einbrüchen in Tiefgaragen in der Uelzener Straße entwendeten Unbekannte zwei weitere Pedelecs der Marke Alpha. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Bei einem weiteren Einbruch in der Nacht, in eine Tiefgarage in der Tartuer Straße, hebelten die Unbekannten diverse Türen auf. Diebesgut konnte nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Kellerräume - Diebesgut erlangt - Hinweise

In der Nacht vom 22.03. auf den 23.03. kam es zu einem Einbruch in einen Keller in der Straße Vor dem Bardowicker Tore. Unbekannte schlugen nach ersten Ermittlungen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Kellerräume. Unter anderem wurden mehrere Radsätze und ein Beamer entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Kirchgellersen - Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrerin

Am Morgen des 23.03. kam es in Kirchgellersen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Eine 59-jährige Fahrerin eines Pkw Opel beabsichtigte von einem Parkplatz auf die Straße zu fahren. Eine 71-jährige Pedelec-Fahrerin auf dem Radweg vollzog daraufhin eine Vollbremsung, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei stürzte die 71-Jährige und verletzte sich leicht. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Lüneburg - Geschwindigkeitskontrollen

Am Vormittag des 23.03. wurden Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 4 in Höhe der Anschlussstelle Kaltenmoor durchgeführt. Insgesamt konnten über 40 Temposünder festgestellt werden. Der Tagesschnellste kam bei erlaubten 100km/h auf 154km/h.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg/Luckau - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 21 Jahre alten Pkw-Fahrer stoppte die Polizei in den Abendstunden des 23.03.22 in der Marschtorstraße. Bei der Kontrolle des junge Mannes mit seinem Pkw Opel Astra gegen 22:40 Uhr stellten die Beamten bei ihm den Einfluss von Drogen fest. Ein Test auf Kokain verlief positiv. Der Mann räumte den Konsum am Vorabend ein. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Bereits gegen 18:00 Uhr kontrollierte die Polizei in Luckau/Steine einen 41 Jahre alten Skoda-Fahrer. Auch bei diesem verlief ein Urintest auf THC gegen 18:15 Uhr positiv.

Göhrde/Clenze - betrunken unterwegs - 2,19 und 1,2 Promille

Einen 36 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Passat stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 23.03.22 auf der Bundesstraße 248. Bei der Kontrolle des Mannes aus Nordrhein-Westfalen stellten die Beamten gegen 16:30 Uhr einen Alkoholwert von 2,19 Promille fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein des Mannes im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt.

Gegen 22:45 Uhr stoppte die Polizei einen weiteren betrunkenen Autofahrer in Clenze/Groß Sachau. Bei dem 39 Jahre alten Fahrer eines Pkw Mercedes ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,2 Promille. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren.

Wustrow - Kollision zwischen Pkw und Motorradfahrer

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw Hyundai und einem Leichtkraftradfahrer Yamaha kam es in den Abendstunden des 23.03.22 in der Rudolphstraße - Einmündung Stegel. Der 16 Jahre alte Zweiradfahrer hatte gegen 20:00 Uhr die Vorfahrt des Pkws missachtet, so dass es zur Kollision kam. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen am Bein. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro.

Uelzen

Uelzen - "geschlagen"

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 20-Jährigen. Der junge Mann hatte einen 21-Jährigen in den Abendstunden des 23.03.22 im Bereich der Bahnhofstraße mit dem Arm ins Gesicht geschlagen, so dass dieser Schmerzen erlitt. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - alkoholisiert und unter Medikamenteneinfluss unterwegs

Einen 54 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 23.03.22 in der Lübecker Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Landkreis Uelzen stellten die Beamten gegen 14:30 Uhr neben Ausfallerscheinungen auch den Einfluss von Alkohol und Medikamenten fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr infolge Medikamentenbeeinflussung.

Suderburg/Ebstorf/Rosche/Wrestedt/Bad Bodenteich - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 23.03.22 in der Bahnser Straße. Dabei waren insgesamt neun Fahrer zu schnell unterwegs.

Auch in der 80 km/h-Zone auf der Landesstraße 233 in Ebstorf kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 23.03.22. Dort waren insgesamt vier Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 114 km/h gemessen.

Auf der Bundesstraße 493 in Rätzlingen waren am Nachmittag drei weitere Fahrer zu schnell. Hier wurde in der Ortsdurchfahrt kontrolliert.

In den Morgenstunden des 23.03.22 kontrollierte die Polizei auch im Bereich des Fußgängerüberwegs der Grundschule/Kindergarten in der Bahnhofstraße in Wrestedt. Im dortigen 30 km/h-Bereich waren insgesamt 12 Fahrer zu schnell unterwegs.

Parallel kontrollierte die Polizei auch auf der Landesstraße 270 zwischen Wieren und Overstedt sowie in der Ortschaft Nettelkampf. Hier waren weitere fünf Fahrer zu schnell.

