POL-BI: Randalierer schlägt mit Gürtel auf Cabrio-Fahrer ein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Polizeibeamte nahmen am Sonntag, 04.11.2022, einen 24-jährigen Bielefelder fest, der an der Werner-Bock-Straße randalierte und bereits mit einem Haftbefehl gesucht wurde.

Ein 30-jähriger Mann aus Dissen im Landkreis Osnabrück fuhr gegen 10:00 Uhr mit seinem 3-er BMW gemeinsam mit seinem 24-jährigen Beifahrer auf der Werner-Brock-Straße. Plötzlich trat ein Mann vor ihnen auf die Straße und hielt dabei einen Gürtel in der Hand. Er schrie die Männer an und holte mit dem Gürtel aus.

Um den Schlägen auszuweichen, steuerte der BMW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Dennoch gelang es dem Randalierer mit dem Gürtel in den Innenraum des Fahrzeugs zu schlagen. Dabei verletzte er den Beifahrer leicht.

Anschließend hielten die Männer am Fahrbahnrand und konnten sehen, dass es der Randalierer bereits auf ein weiteres 3-er BMW Cabrio abgesehen hatte. Der Fahrer, ein 30-jähriger Rietberger, musste sich in den Fußraum abducken, um den Schlägen mit dem Gürtel auszuweichen. Anschließend trat der Randalierer gegen die Karosserie und stürzte auf den Boden. Dann ging er in Richtung Kesselbrink und zündete dabei einen Mülleimer an einer Haltestelle an.

Daraufhin verständigten die Fahrer die Polizei. Die Polizisten entdeckten den 24-jährigen Bielefelder wenig später am Kesselbrink und erstatteten Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Da gegen ihn ein Haftbefehl bestand, nahmen sie ihn fest.

