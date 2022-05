Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Ein Leichtverletzter und Blechschaden bei Auffahrunfall (01.05.2022)

Geisingen (ots)

Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden und ein leicht verletzter Autofahrer sind die Bilanz eines Unfalls, der am Sonntagmittag auf der Autobahn 81 zwischen Bad Dürrheim und Singen passiert ist. Ein 78-jähriger Mann mit einem VW Golf Plus war auf der A81 in Richtung Singen unterwegs. Auf Höhe Geisingen wechselte der VW-Fahrer von der rechten auf die linke Fahrspur. Dabei kam es zur Kollision mit einem Audi eines bereits auf der linken Spur fahrenden 30-jährigen Mannes, der nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen konnte und in das Heck des Golfs krachte. Der 78-Jährige erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Am Audi entstand Blechschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, den Schaden am VW schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

