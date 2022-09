Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, An der Schluse/ Roter Peugeot Partner OD.Ranch gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag (02.09.22) einen roten Peugeot Partner OD.Ranch an der Straße An der Schluse gestohlen. Zwischen 19.40 Uhr am Donnerstag (01.09.22) und 7 Uhr am Freitag (02.09.22) parkte das Auto auf der Einfahrt des Geschädigten. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell