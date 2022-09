Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Kreispolizeibehörde freut sich über Nachersatz

Sehr freudig nahm heute die Behördenleitung den Nachersatz für die Kreispolizeibehörde Coesfeld in Empfang. In den vergangenen Jahren haben wir immer (umgangssprachlich) vergeblich auf den Gelenkbus gewartet. Ein Gelenkbus war auch in diesem Jahr nicht erforderlich, dennoch wäre endlich zumindest ein Bus für den Transport aller Kolleginnen und Kollegen zum Dienstantritt in ihrer neuen Behörde erforderlich gewesen. Insgesamt 29 Kolleginnen und Kollegen konnte unser Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr heute im Kreishaus begrüßen. Er machte deutlich, wie schön es ist, dass so viele "Neue" wie nie zuvor die Behörde verstärken. Den freudigen Begrüßungsworten des Landrats konnte sich der Abteilungsleiter Polizei Polizeidirektor Thomas Eder natürlich nur anschließen. Insgesamt bekommt die Behörde 31 Stellen im Nachersatz nach der Belastungsbezogenen Kräfteverteilung. 21 Kolleginnen und Kollegen hatten erst vor einigen Tagen ihre Ernennung zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar erhalten. Acht Kolleginnen und Kollegen wurden aus anderen Behörden zur Kreispolizeibehörde Coesfeld versetzt. Neben zwei Kolleginnen und drei Kollegen, die in der Direktion Kriminalität ihren Dienst versehen werden, werden die anderen Kolleginnen und Kollegen auf den drei Polizeiwachen in Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen verwendet.

