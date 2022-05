POL-OH: Brand eines Müllcontainers - Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Schulgebäude Alsfeld. Eine Schule in der Straße "In der Krebsbach" wurde in der Nacht zu Donnerstag (12.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters gelangten die Einbrecher in das Gebäude, welches sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unbekannt. Der ...

