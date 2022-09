Polizei Bielefeld

POL-BI: Trickdiebe auf Weinmarkt erfolgreich

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Polizeibeamte stellten in der Nacht auf Mittwoch, 07.09.2022, ein Trio, dem vorgeworfen wird drei Mobiltelefone entwendet zu haben.

Eine 26-jährige Bielefelderin hielt sich gegen 01:00 Uhr auf dem Altstädter Kirchplatz auf. Ein Mann sprach sie auf Französisch an, woraufhin sie versuchte mit ihm zu kommunizieren. Währenddessen setzten sich zwei weitere Männer zu der Frau auf die Festzeltgarnitur und kamen ihr dabei sehr nahe. Einer von ihnen tat scheinbar betrunken und legte den Kopf auf den Tisch, als plötzlich der andere nach ihrem Iphone griff, das sie auf dem Tisch abgelegt hatte. Anschließend liefen die drei Täter mit dem Handy davon.

Die 26-Jährige teilte Polizeibeamten eine detaillierte Personenbeschreibung der drei Männer mit. An der Herbert-Hinnendahl-Straße wurden die Polizisten wenig später fündig.

Bei der Durchsuchung der 28-, 23- und 19-jährigen Bielefelder entdeckten die Beamten Bargeld und Wertsachen.

Der 28-Jährige, der vermutlich nach dem Mobiltelefon gegriffen hatte, hatte ein Handy in der Tasche, das nicht der Bielefelderin gehörte, aber ebenfalls als gestohlen gemeldet worden war. Außerdem hatte er eine ungewöhnlich hohe Summe an Bargeld bei sich. Auch bei dem 23-Jährigen fanden die Beamten ein gestohlenes Handy. Das Mobiltelefon der Bielefelderin befand sich nicht mehr in Besitz der Männer.

Die beiden 28- und 19-jährigen Bielefelder wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Alle drei müssen sich nun wegen des Taschendiebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell