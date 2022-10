Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Streifvorgang zwischen zwei Pkws - ein Beteiligter flüchtet - Zeugensuche!

Am Mittwochmorgen, 12.10.2022, kurz nach 06:30 Uhr, kam es in Laufenburg in der Waldshuter Straße in der Höhe eines Discounters zum Steifvorgang zwischen zwei Pkws. Ein Beteiligter flüchtete. Die beiden Autos waren sich entgegengekommen. Ein dunkler Pkw soll aus Richtung Bad Säckingen auf die Gegenfahrbahn geraten sein und den Peugeot-Van eines 50 Jahre alten Mannes touchiert haben. Der Peugeot wurde nicht unerheblich beschädigt. Der dunkle Pkw hielt kurz, fuhr dann aber weiter. Da doch reger Fahrzeugverkehrs herrschte, hofft das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) auf Zeugenhinweise!

