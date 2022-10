Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fahrradfahrer prallt gegen wartenden Pkw - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Jugendlicher ist mit seinem Fahrrad am Dienstag, 11.10.2022, gegen 15:15 Uhr, bei der Stadthalle in WT-Tiengen gegen einen wartenden Pkw geprallt. Der 15-jährige zog sich leichte Verletzungen zu, die noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der Radler war gegen das Heck des Autos einer 32 Jahren alten Frau gefahren, die rechts in Richtung des Wutachparkplatzes abbiegen wollte, aber aufgrund der herrschenden Radverkehrs auf dem dortigen Radfahrstreifen anhalten musste. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

