Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Sattelzug und Pkw stoßen zusammen - Autofahrerin verletzt sich

Freiburg (ots)

Am Montag, 10.10.2022, gegen 13:00 Uhr, sind auf der K 6500 zwischen Grafenhausen und Buggenried ein Sattelzug und ein Pkw zusammengestoßen. Die 59-jährige Autofahrer verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer wollte zuvor nach rechts in einem Feldweg abbiegen, um Holz zu laden. Er blinkte und verringerte seine Geschwindigkeit. Die nachfolgende Autofahrerin setzte zum Überholen an. In diesem Moment holte der Lkw-Fahrer nach links aus und die Fahrzeuge kollidierten. Das Auto geriet ins Schleudern und kam im Straßengraben zum Stilltand. Es wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden Der Sachschaden an diesem liegt bei rund 15000 Euro, am Sattelzug bei ca. 7500 Euro.

