POL-FR: Todtmoos: Autofahrer wird leicht verletzt -mutmaßlich alkoholisiert

Am Dienstagabend, 11.10.2022, ist auf der L 146 bei Todtmoos-Rütte ein 82 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt worden. Er war gegen 17:00 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke sowie mehrere Schilder geprallt. Ersthelfer und später der verständigte Rettungsdienst kümmerten sich um den Fahrer, der augenscheinlich leicht verletzt wurde. Da der Fahrer deutlich alkoholisiert schien, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Die Durchführung eines Alcomatentests war dem Fahrer nicht möglich. Sein Auto wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an diesem dürfte bei rund 15000 Euro liegen, der an den Verkehrseinrichtungen angerichtete Schaden bei ca. 5000 Euro.

