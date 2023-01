Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickbetrug - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (17.01.2023), gegen 15:30 Uhr, wurde ein Senior in der Mannheimer Straße von einem Unbekannten angesprochen. Unter dem Vorwand, dass der Unbekannt die Frau des Seniors kenne und er ihm ein Messerset und Rasierer verkaufen wolle, gelang es dem Unbekannten mit dem Senior nach Hause in die Sternstraße zu fahren und sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. In einem unbeobachteten Moment stahl der Unbekannte 1000 Euro aus der Wohnung und verließ diese dann.

Der Trickdieb, wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 1,80 m, hatte kurzes schwarzes Haar, trug einen schwarzen Vollbart, hatte einen dicken Bauch und war mit einem weißen Pullover bekleidet. Bei dem Auto des Täters handelt es sich um einen dunkelblauen Mercedes (C-Klasse) mit Ludwigshafener Kennzeichen.

Wer kann Hinweise zu dem Dieb geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

