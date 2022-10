POL-OE: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Drolshagen (ots) - In der Nacht von Freitag (14. Oktober, 19:30 Uhr) auf Samstag (15. Oktober, 08:30 Uhr) haben Unbekannte einen VW Passat in der Heerstraße in Scheda entwendet. Dieser war am Abend vor dem Wohnhaus geparkt worden. Am nächsten Morgen stellte der Besitzer den Diebstahl fest. Bei dem Pkw handelte es sich um einen grauen Volkswagen-Passat, Erstzulassung 2004. In dem Auto befanden sich auch amtliche Dokumente und Wertgegenstände. Diese, genau wie der Pkw, ...

