Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 20-Jährige bei Alleinunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Am Donnerstag (13. Oktober) hat sich gegen 15:35 Uhr ein Alleinunfall einer 20-jährigen Pkw-Fahrerin auf der B 236 ereignet. Dabei befuhr die Fahranfängerin mit ihrem Auto die Bundesstraße in Richtung Langenei. Nach eigenen Angaben erschrak sie aufgrund einer Spinne. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie kam mit dem Wagen von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrsschild, überschlug sich, sodass der Pkw in einer Böschung zum Stehen kam. Die 20-Jährige wurde dabei verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte sie zunächst vor Ort und brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

