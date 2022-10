Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelecs aus Garage entwendet

Wenden (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag (11. Oktober, 16 Uhr) bis Donnerstag (13. Oktober, 7 Uhr) in Hünsborn versucht, in drei Keller beziehungsweise Garagen einzudringen. Die Tatorte liegen in der Siegener Straße, der Wilhelm-Busch-Straße und der Dreikönigsstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang es den Tätern lediglich aus einer Garage in der Siegener Straße zwei hochwertige E-Bikes zu stehlen. Dabei handelte es sich zum einen um ein graues E-Bike der Marke Cube, Model: Reaction EXC, im Wert von rund 3500 Euro und zum anderen um ein graues E-Bike der Marke Cube, Model: Reaction Hybrid SLT, im Wert von rund 4200 Euro. Die Pedelecs wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Neben dem Beuteschaden entstand Sachschaden an der Garagentür.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell