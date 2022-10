POL-OE: Wildwechsel in der dunklen Jahreszeit

Attendorn (ots) - Zwischen Dienstag (11. Oktober, 18 Uhr) und Mittwoch (12. Oktober, 10:45 Uhr) haben unbekannte Täter "Am Krähenberg" und in der "Alten Handelsstraße" aus vier Fahrzeugen Geldbörsen beziehungsweise Taschen gestohlen. Dafür beschädigten sie jeweils die Seitenscheiben der Fahrzeuge. In den Geldbörsen befanden sich Ausweisdokumente, Bargeld und Geldkarten. Es entstand Sachschaden im jeweils dreistelligen Eurobereich. Bei der Tat in der "Alten ...

mehr