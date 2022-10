Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstähle aus Pkw

Attendorn (ots)

Zwischen Dienstag (11. Oktober, 18 Uhr) und Mittwoch (12. Oktober, 10:45 Uhr) haben unbekannte Täter "Am Krähenberg" und in der "Alten Handelsstraße" aus vier Fahrzeugen Geldbörsen beziehungsweise Taschen gestohlen. Dafür beschädigten sie jeweils die Seitenscheiben der Fahrzeuge. In den Geldbörsen befanden sich Ausweisdokumente, Bargeld und Geldkarten. Es entstand Sachschaden im jeweils dreistelligen Eurobereich.

Bei der Tat in der "Alten Handelsstraße" beobachtete eine Zeugin, wie ein unbekannter, dunkel gekleideter Mann den Pkw beschädigte und dann in Richtung Neu-Listernohl fußläufig flüchtete. Sie alarmierte umgehend die Polizei, jedoch verlief eine Fahndung negativ. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen. Um den Tätern keine Tatanreize zu schaffen, bittet die Polizei, dass Autofahrerinnen und -fahrer Wertgegenstände nicht in ihren Fahrzeugen zurücklassen. Auch lose, im Auto zurückgelassene elektronische Gegenstände wie portable Navigationssystem, Handys oder auch Schlüssel sollten mitgenommen und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Informationen zum Thema finden Interessierte hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell