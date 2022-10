POL-OE: Verkehrsunfall mit Fußgängerbeteiligung

Olpe / Wenden / Finnentrop (ots) - Insgesamt vier Personen haben gestern (10. Oktober) bei der Polizei Olpe Anzeige erstattet, da ihnen beim Einkaufen die Handtaschen beziehungsweise Geldbörsen entwendet wurden. Zwei Fälle ereigneten sich in einem Supermarkt in der "Hauptstraße" in Wenden und jeweils einer "In der Trift" in Olpe sowie in der "Bamenohler Straße" in Bamenohl. In allen Fällen stahlen Unbekannte die Geldbörsen inklusive der vorhandenen Ausweisdokumente, ...

