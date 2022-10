Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Olpe (ots)

Ein Auffahrunfall mit drei verletzten Personen hat sich am Dienstag (11. Oktober) gegen 17:30 Uhr im Olper Innenstadtbereich ereignet. Dabei befuhr eine 24-Jährige mit ihrem Pkw zuerst die Bahnhofstraße in Richtung Lichtringhausen. In Höhe des Parkplatzes am Kurkölner Platz staute sich der Verkehr, sodass die vor ihr fahrenden Pkw-Fahrer anhielten. Die 24-Jährige fuhr auf den unmittelbar vor ihr haltenden Wagen auf, sodass dieser in ein weiteres Fahrzeug geschobene wurde. Die Insassen der haltenden Pkw (30, 38 und 39 Jahre) wurden verletzt und kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell