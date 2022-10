POL-MS: Nach Verdacht des Diebstahls - Wem gehört dieses Fahrrad?

Münster (ots) - Polizisten haben am Mittwochabend (5.10., 22:45 Uhr) einen 21-jährigen E-Scooter-Fahrer an der Bahnhofstraße gestoppt. Der junge Mann fuhr zusammen mit seiner 20-jährigen Begleiterin auf dem E-Scooter. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft des 21-Jährigen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1, 12 Promille. ...

