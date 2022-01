Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen

Rhein-Neckar-Kreis: 80-Jährige kommt mit Auto von Fahrbahn ab

Leimen (ots)

Am Donnerstag gegen 12:15 Uhr kam eine 80-jährige Hyundai-Fahrerin beim Abbiegen von der Theodor-Heuss-Straße nach links in die Weberstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Begrenzungspfosten. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto der Frau so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro.

