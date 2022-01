Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreisverkehr

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zum Glück nur Schaden in Höhe von rund 5000.- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag im Kreisverkehr in der Bahnhofstraße/Heidelberger Straße/Sinsheimer Straße. Verletzt wurde niemand.

Ein 63-jähriger Skoda-Fahrer fuhr gegen 15.20 Uhr von der Bahnhofstraße kommend in den Kreisverkehr ein und übersah dabei eine 28-jährige Opel-Fahrerin, die sich, zuvor von der Heidelberger Straße kommend, bereits im Kreisel befand.

Nach der Unfallaufnahme war der Kreisel nach rund einer halben Stunde wieder frei. Die Behinderungen waren geringfügig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell