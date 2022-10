Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 33-jähriger Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (12. Oktober) hat sich gegen 07:55 Uhr auf der Hollenbocker Straße (L853) ein Wildunfall eines 33-jährigen Motorradfahrers ereignet. Dabei befuhr dieser mit seinem Krad die Landstraße aus Heggen kommend in Richtung Ennest. Zum Unfallzeitpunkt war es nebelig, sodass der Fahrer ein auf die Fahrbahn tretendes Reh zu spät wahrnahm. Das Motorrad kollidierte mit dem Tier. Der 33-Jährige stürzte, rutschte über die Fahrbahn und stieß gegen ein Straßenschild. Der Motorradfahrer verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Krad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Das Reh verendete vor Ort. Ein Jagdausübungsberechtigter kümmerte sich um den Abtransport.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell