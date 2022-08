Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: 47-Jährige begeht Unfallflucht - Einsatzkräfte ermitteln erfolgreich

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Am 03.08.2022 hat es gegen 15.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Maysweg in St.Stönis gegeben. Auf einem dortigen Parkplatz beobachtete ein Zeuge, wie eine Unbekannte beim Ausparken einen ande-ren Pkw beschädigte und sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der Zeuge wartete auf die Besitzerin dieses Pkws, welche daraufhin die Polizei alarmierte. Die Einsatzkräfte konnten im Rahmen der Ermittlungsarbeiten die flüchtige Fahrerin unmittelbar nach dem Unfall ausfindig machen. Hierbei handelte es sich um eine 47-jährige Tönisvorsterin. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Die Ermittlungen dauern an. /AM (701)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell