Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: KZ-Gedenkstätte wieder beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Beide Informationstafeln der KZ-Gedenkstätte in der Straße "Am Fuchsloch" in Vaihingen an der Enz wurden zwischen Mittwoch 20.00 Uhr und Donnerstag 19.00 Uhr erneut beschädigt. Erst vor zwei Wochen war es zu einer gleichgelagerten Tat gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5443137). Im aktuellen Fall nutzte der noch unbekannte Täter wieder rote Farbe. Auch die Schmierereien haben Ähnlichkeiten. Der hinterlassene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell