Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Betrüger erbeuteten Münzsammlung - falscher Polizist fungierte als Abholer

Osnabrück (ots)

Zu einer vollendeten Betrugstat kam es am frühen Montagabend in der "Ellerstraße" im Osnabrücker Stadtteil Dodesheide. Gegen 18.20 Uhr klingelte das Festnetztelefon eines älteren Ehepaares. An der anderen Leitung meldete sich, wie sich später herausstellen sollte, ein Betrüger und gab sich als Polizeibeamter aus. Der falsche Polizist erzählte von einem Einbruch, der in der Nähe des Wohnortes des Ehepaares stattgefunden habe. Bei einem Festgenommenen habe man einen Zettel mit der Adresse der Senioren aufgefunden. Aus diesem Grund sollen Wertgegenstände in Sicherheit gebracht werden. Alles ein großer Schwindel, dennoch kam es gegen 18.50 Uhr in der Nähe der "Virchowstraße" zu der Übergabe einer Münzsammlung an einen unbekannten Abholer. Wenig später fiel der Betrug auf und das Ehepaar verständigte die echte Polizei. Nun suchen die zuständigen Ermittler Zeugen, die Hinweise zu dem Abholer geben können. Er wird wie folgt beschrieben:

- etwa 30-40 Jahre alt - etwa 185 cm groß - kräftige Statur - dunkle Haare - schwarze Mütze - dunkel gekleidet - dunkle Jacke mit Emblem/ Abzeichen auf dem Oberarm - leicht gebräunte Haut - Mundschutz

Hinweise erbittet die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2115 oder -3303.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell