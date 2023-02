Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach gefährlicher Körperverletzung

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag gegen 00:15 Uhr wurde ein 17-Jähriger an der Haltestelle "Sportpark" am "Fürstenauer Weg" aus einem Bus gezogen und anschließend durch zwei männliche Personen geschlagen und getreten. Anschließend seien die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Dem 17-Jährigen aus Bramsche sind die beiden Täter nicht bekannt. Bei der Tat wurde er leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder die Tat geben können, sich unter 0541/327 -3203 oder -2215 zu melden.

