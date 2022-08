Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in Wohnhaus

Westerkappeln (ots)

Die Polizei ist am Montag (01.08.) zu einem Wohnungseinbruch an den Kortheider Weg gerufen worden. Unbekannte Täter hatten sich dort in der Zeit zwischen 09.50 Uhr und 11.30 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Wohnhaus verschafft. Sie dursuchten die Räumlichkeiten im Erd- sowie im Obergeschoss. Dabei öffneten sie Schränke und Schubladen und durchwühlten diese. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell