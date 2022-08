Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Auto kommt von der Fahrbahn ab

Tecklenburg (ots)

Am Sonntagabend (31.07.2022) gegen 19.55 Uhr ist es auf der Wechter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 54-jährige Frau aus Sassenberg (Kreis Warendorf) war mit ihrem Volvo V70 in Richtung Kreisverkehr Wechte unterwegs. Mit ihr im Auto saß eine 41-jährige Frau aus Beckum (Kreis Warendorf). Nach einer Rechtskurve auf Höhe der Hausnummer 16 kam die Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr in den angrenzenden Straßengraben, überschlug sich und landete auf der angrenzenden Ackerfläche auf dem Dach. Die 41-jährige Beifahrerin verletzte sich schwer, die 54-jährige Fahrerin verletzte sich leicht. Beide wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach erster Schätzung entstand ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell