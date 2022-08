POL-ST: Steinfurt, Skoda Kodiaq RS gestohlen

Mettingen (ots) - In der Nacht auf Freitag (29.07.2022) in der Zeit zwischen 23.20 Uhr und 08.50 Uhr sind unbekannte Täter in einen Friseursalon an der Mühlenstraße eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Salon und entwendeten eine Geldkassette und Bargeld aus einer Trinkgelddose. Insgesamt erbeuteten die Diebe so nach ersten Erkenntnissen einen dreistelligen Geldbetrag. Die Polizei hat die ...

