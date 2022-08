Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Zeugin ruft nach Einbruch die Polizei

Westerkappeln (ots)

Am Sonntag (31.07.2022) sind mehrere Personen gegen 12.30 Uhr am Gartenkamp in ein Gebäude eingebrochen, dass sowohl als Firmen- als auch als Wohngebäude genutzt wird. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände, in dem sie ein Zugangstor aufhebelten. Nachdem sie am Gebäude Rolladen abgerissen und ein Fester eingeschlagen hatten, löste ein Alarm aus. Eine Zeugin wurde darauf aufmerksam und verständigte die Polizei. Bei den Unbekannten handelt es sich nach Aussage der Zeugin um vier bis fünf dunkelhäutige Männer. Sie waren alle ungefähr 1.80 Meter groß und hatten eine schlanke aber kräftige, trainierte Figur. Die Männer trugen unterschiedliche Alltagskleidung, wie zum Beispiel Jeans oder Jogginghose und T-Shirts. Die Täter flüchteten mit einer schwarzen Opel-Limousine. Ob sie Beute gemacht haben ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen, die Angaben zur Tat, zu den Tätern oder zum Fluchtfahrzeug machen können, wenden sich bitte an die Polizei Ibbenbüren, Telefonnummer 05451/591-4315.

