Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ladendieb wird rabiat

Bocholt (ots)

Nachdem er durch den Ladendetektiv eines Supermarktes an der Welfenstraße am Donnerstagabend (21.07.22) beim Ladendiebstahl erwischt und angesprochen wurde, schubste der 28-jährige Dieb den Geschädigten zur Seite und flüchtete. Wenige Minuten später traf ein anderer Mitarbeiter den Täter erneut im Geschäft an und hielt diesen fest - in diesem Fall blieb der Dieb friedlich. Der in Polen wohnhafte Mann wurde durch die Polizei wieder entlassen, nachdem er eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Sicherheit von 850 Euro geleistet hatte. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell